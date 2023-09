Paciente em atendimento furta ambulância de UPA e foge no Tocantins

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um paciente em atendimento numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade de Palmas, no Tocantins, furtou uma ambulância do Samu na manhã deste domingo (3) e fugiu em seguida.

A equipe de socorristas teria sido chamada a uma distribuidora de bebidas na antiga quadra 1012 Sul, para atender um homem que havia se ferido após uma briga. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Enquanto esperava atendimento, o paciente saiu da unidade de saúde, entrou na ambulância e fugiu, dirigindo em direção ao centro da cidade.

O motorista da ambulância informou à Polícia Militar que, ao ajudar a conduzir o paciente para o interior da UPA, deixou a chave no contato da ambulância e o motor, ligado. Quando se deu conta, o paciente já estava com o veículo há mais de 100 metros do local.

Acionadas, viaturas da PM iniciaram o patrulhamento da área e encontraram a ambulância abandonada, estacionada em uma rua do Plano Diretor Norte.

O paciente, que tem 27 anos, fugiu e, até o momento, ainda não havia sido localizado, segundo a polícia.