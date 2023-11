Motor de avião pega fogo e faz pausa emergencial no aeroporto de Salvador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião que partiu de Salvador com destino à São Paulo precisou retornar à Bahia após o motor pegar fogo. O caso ocorreu na noite deste domingo (12).

Um dos motores da aeronave da companhia aérea Latam pegou fogo enquanto voava do aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O voo LA3361 precisou retornar para Salvador para uma parada de emergência. Segundo informou a Latam ao UOL, os passageiros desembarcaram e foram alocados em outros voos.

A suspeita é de que o acidente tenha sido pela colisão com um pássaro. A companhia e o fabricante abriram uma investigação. "A companhia ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", afirmou.

Um dos passageiros do voo chamou a atenção após sair ajoelhado ao aterrissar. O homem havia prometido que, caso eles conseguissem pousar, agradeceria dessa forma.

VEJA: Turbina de avião pega fogo enquanto a aeronave sobrevoava a Bahia neste domingo (12). De acordo com a companhia aérea, o motivo das chamas foi devido a colisão com um pássaro. Apesar do susto, todos estão bem.



pic.twitter.com/HkF6BDrAkO