Menino é internado após comer lagartixa frita dada pela madrasta

Um menino de 11 anos ficou internado após comer uma lagartixa frita dada pela madrasta e pela mãe dela.

O caso aconteceu em Formosa, no estado de Goiás, no fim de semana de 4 e 5 de novembro, quando a criança foi passar uns dias na casa do pai.

No sábado, dia 11, a mãe do menino o levou ao hospital. Ele estava com dor abdominal, vômitos há cinco dias, lesão na boca e febre. Segundo o Correio Braziliense, que noticiou o caso, os sintomas indicavam infecção intestinal e a criança ficou internada por dois dias.

Em depoimento às autoridades, a madrasta disse que a família não tinha comida para dar à criança. Já o menino afirmou que as mulheres, madrasta e mãe dela, o obrigaram a comer o animal, dizendo que elas costumavam fazer isso.

O pai da criança disse que não estava em casa no momento em que isso aconteceu, e que havia deixado o menino aos cuidados das mulheres.

A polícia investiga o caso.

