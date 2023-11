Milagre? Estátua da Virgem Maria é gravada chorando no México

Uma escultura da Virgem Maria, localizada em Colima, no México, foi flagrada em vídeos derramando lágrimas, levando os fiéis a denominarem o acontecimento como um "milagre".

Os registros compartilhados nas redes sociais revelam pequenas lágrimas escorrendo dos olhos da imagem, um fenômeno que tem atraído numerosos visitantes à igreja local. As opiniões sobre a autenticidade dessas lágrimas variam, com alguns expressando ceticismo, enquanto outros sustentam a veracidade com base na notável semelhança dos olhos da estátua com os olhos humanos.

Víctor Ramos, um morador local, compartilhou sua perspectiva, observando: "Quando choramos, nossos olhos ficam vermelhos, e o mesmo acontece com a imagem". Essa explicação ressoa entre alguns habitantes da região.

Contudo, há quem considere essa situação bizarra, embora também acredite que as lágrimas estejam de alguma forma conectadas à crescente violência no estado de Colima. O debate entre ceticismo e fé fervorosa continua, enquanto a comunidade local se vê envolvida em reflexões sobre o significado desse fenômeno extraordinário.

