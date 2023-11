Homem ligou para irmã para confessar que degolou jovem casal em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos degolou um casal em Birigui, no interior de São Paulo. O autor confessou o crime para sua irmã pelo telefone, segundo o boletim de ocorrência.

A irmã de Washington Elias Relíquias de Souza Sarmento foi quem ligou para polícia e denunciou o crime. O caso aconteceu na última quinta-feira.

As vítimas são Jimmy Pereira da Silva, 21, e de Caroline Batista Froes, 22. Eles foram encontradas mortos no bairro Parque das Nações.

Washington relatou à irmã ter "esfaqueado um cara, o matado e deixado na residência", conforme o BO.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram dois corpos sem roupas, um do lado do outro. As vítimas não moravam na casa onde foram achadas, segundo reportagem da TV TEM, da Globo.

Os corpos apresentavam cortes profundos no pescoço e estavam enrolados num lençol.

A Polícia Civil informa que investiga as motivações do duplo homicídio. A Secretaria da Segurança Pública escreveu que foram solicitados exames necroscópicos, toxicológico e sexológico das vítimas.

Segundo a SSP, os suspeitos pelo crime foram identificados e são procurados pela polícia. O órgão, no entanto, não informou quantos suspeitos estão sendo investigados.