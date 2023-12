Calor deve continuar em todo o país ao menos até quarta-feira (20)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atinge todo o Brasil deve continuar ao menos até a próxima quarta-feira (20), quando as temperaturas ainda estarão acima dos 30ºC em quase todas as capitais.

O país vive a nona onda de calor do ano desde a última quarta (13). Os picos foram atingidos neste sábado (16), quando as máximas ultrapassaram os 35ºC em cinco capitais, segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia).

Neste domingo (17), a maior temperatura deve ser registrada em Cuiabá: 41ºC. Porto Alegre vem na sequência, com 40ºC, seguida por Campo Grande e Boa Vista, com 39ºC.

No Rio de Janeiro a previsão é de máxima de 35ºC neste domingo; em Belo Horizonte a temperatura deve chegar aos 32ºC, e em São Paulo, aos 31ºC.

O instituto também prevê risco de chuvas volumosas em praticamente toda a região Nordeste até a próxima sexta (22). As pancadas devem chegar na terça-feira (19) ao sul da Bahia, avançando depois para o interior.

O calor intenso é provocado por uma massa de ar quente estacionada sobre a maior parte do país, diz o Inmet.

Na região Sul, uma das mais quentes dos últimos dias, o calorão deve dar uma trégua, mas somente a partir de quarta-feira, quando a temperatura não deve ultrapassar os 25ºC em Porto Alegre e os 28ºC em Curitiba e Florianópolis.

Neste domingo, contudo, a capital gaúcha deve ter máxima de 40ºC, enquanto na capital do Paraná a previsão é de chegar aos 34ºC.

