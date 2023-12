Tarifa zero nos ônibus começa neste domingo (17) em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos terão neste domingo (17) uma nova experiência com ônibus gratuitos na capital. A medida, anunciada na segunda-feira (11) pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), também valerá no Natal (25), no Ano Novo (1º) e no aniversário da cidade, em 25 de janeiro.

Segundo Nunes, a tarifa zero deverá contemplar 1.175 linhas e uma frota de 4.830 ônibus. O modelo deve funcionar das 0h às 23h59 dos domingos e a expectativa é de beneficiar 2,2 milhões passageiros.

A prefeitura afirmou que a medida terá um custo anual de R$ 238 milhões -esse é o valor que as tarifas pagas aos domingos atualmente rendem aos cofres públicos. Segundo a gestão, esse será o único custo novo do projeto, já que não será necessário aumentar os subsídios pagos às empresas de ônibus, atualmente de R$ 6 bilhões por ano.

"Temos uma frota 60% ociosa aos domingos, não será necessário fazer implementação do subsídio. Vamos deixar de receber o valor das tarifas, mas vai ter um ganho para toda a cidade, inclusive para saúde mental da população", afirmou o prefeito.

Ele disse que não há previsão que a medida aumente a demanda pelos ônibus. Também não se comprometeu com um prazo de duração do novo programa. "Vamos manter aos domingos, mas toda política pública pode precisar de um ajuste, a intenção é manter."

Por enquanto, a medida não será aplicada durante a madrugada dos outros dias, como chegou a ser cogitado. Mas Nunes disse que isso ainda poderá acontecer no futuro. A princípio, também não haverá tarifa zero durante os feriados.





