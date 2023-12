Pais e filhos morrem em acidente na Bahia

Quatro membros de uma família perderam a vida em um trágico acidente envolvendo uma caminhonete e um carro na BR-020, próximo à cidade de Correntina, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas das vítimas eram crianças de 3 e 6 anos.

O acidente ocorreu por volta das 16h do sábado (23), no km 56 da rodovia, e ainda não há informações sobre as causas da colisão.

De acordo com a PRF, as vítimas, um casal e as duas crianças, eram oriundas do Piauí e estavam a caminho de Brasília. Outra criança, de 7 anos, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital de Correntina pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.

