Rio de Janeiro registra sensação térmica de 53,4°C na manhã desta quinta (11)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Antes das 9h desta quinta-feira (11), cariocas e turistas já sentiam na pele os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro. Às 8h35, a sensação térmica chegou a 53,4ºC na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade.

A marca é a maior deste ano e a segunda maior desde o início do verão, em 22 de dezembro, de acordo com o sistema Alerta Rio, da prefeitura. A sensação térmica considera em seu cálculo a temperatura e a umidade relativa do ar.

A temperatura máxima também foi a mais alta de 2024. Os termômetros marcaram 40,1°C às 14h50, em Irajá, na zona norte. Inicialmente, a previsão indicava que nesta quinta a máxima não passaria dos 38ºC no Rio.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o calor na cidade vai continuar, apesar do tempo instável. A previsão é de chuva moderada a forte na tarde e na noite desta quinta, e as pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, num cenário típico da estação.

Com isso, às 16h a capital fluminense entrou no estágio 2 -o segundo nível em uma escala de cinco, que indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Por volta do meio-dia desta quinta, foram registrados ventos de 46,3 km/h (intensidade moderada) na estação de Santa Cruz, na zona oeste, segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

O clima deve continuar instável no Rio de Janeiro. Segundo meteorologistas, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano mantém essa instabilidade, provocando pancadas de chuva moderada a forte entre a tarde de sexta (12) e qualquer momento do sábado.

A chuva poderá passar a marca de 25 mm/h e 100 mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas caem, mas a máxima ainda deve se manter na casa dos 30ºC.