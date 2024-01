Suspeitos de extorquir R$ 1,4 milhão de vizinho idoso são presos no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram presas suspeitas de extorquir um vizinho de 68 anos na cidade de Serra, no Espírito Santo. As prisões ocorreram em novembro, mas as informações foram divulgadas nesta quarta-feira (17) pela Polícia Civil.

Valores foram de R$ 10 a 100 mil. Após dois anos sendo ameaçado, o idoso foi à delegacia aos prantos porque "não aguentava mais ser extorquido", segundo a polícia. O prejuízo total foi de quase R$ 1,4 milhão, e o homem adquiriu uma dívida de R$ 30 mil mensais devido a empréstimos.

Grupo mandava fotos das netas e de armas para a vítima. O idoso recebia fotos da fachada de sua casa, de seu local de trabalho e da escola das netas. A quadrilha também dizia que traficantes de Cariacica, uma cidade próxima, sequestrariam seus familiares caso não fizesse os pagamentos.

Quadrilha era formada por vizinhos do idoso, segundo a polícia. Uma mãe, um filho, uma filha e uma amiga da filha são suspeitos. Eles moravam no bairro Morada de Laranjeiras, em Serra. A vítima contou que, cerca de 30 anos atrás, tinha ajudado essa família financeiramente por vontade própria. Os criminosos usavam aplicativos de alteração de voz e contas com nomes diferentes para não serem reconhecidos.

A polícia bloqueou um apartamento e dois carros. Os agentes apreenderam um Jeep Compass e um HB20 comprados com o dinheiro da extorsão. Também foi encontrada uma agenda com anotações que detalhavam a distribuição do dinheiro. Os celulares usados no crime também foram apreendidos.

Quadrilha deve responder por extorsão e associação criminosa. O homem envolvido no crime já tem passagem por tráfico interestadual e estelionato, segundo a Polícia Civil.

AMEAÇAS PIORARAM APÓS DENÚNCIA À POLÍCIA

Criminosos pediram 400 mil e ameaçaram matar o idoso. A polícia tentou cumprir o mandado de prisão das quatro pessoas em 15 de novembro, mas encontrou apenas um dos suspeitos no apartamento. Após a prisão de um dos membros, o resto da quadrilha entrou em contato com o idoso para pedir mais dinheiro e ameaçá-lo.

A polícia localizou o celular utilizado e prendeu os outros suspeitos. Os agentes identificaram que as ameaças vinha de uma pousada em Ponta da Fruta, em Vila Velha. No dia seguinte, a polícia foi até o local e as três mulheres foram presas preventivamente e em flagrante.