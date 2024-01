Corpo de bebê prematuro é jogado por engano no lixo

Um bebê prematuro, de apenas 29 semanas, foi encontrado morto no lixo de um hospital em Santo Amaro, na Bahia, horas após o parto. A prefeitura da cidade informou que houve um "equívoco" e que uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos.

A mãe do bebê deu entrada no hospital no dia 18 de janeiro e o bebê nasceu de parto normal. No entanto, ele teve "graves dificuldades respiratórias" e morreu cinco horas depois.

O serviço funerário foi acionado e informado de que o corpo do bebê seria liberado no dia seguinte. No entanto, durante esse período, o corpo foi descartado acidentalmente.

A prefeitura de Santo Amaro informou que os profissionais envolvidos no caso foram afastados temporariamente e que a família do bebê está recebendo apoio.

A notícia causou indignação nas redes sociais e moradores da cidade criticaram a gestão municipal e cobraram responsabilidade.

Leia Também: Massacre: Pai mata mulher e três filhas