Massacre: Pai mata mulher e três filhas

Um pai de cinco filhos matou a mulher e três filhas em um massacre em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo a polícia, o homem ligou para as autoridades e disse que havia uma mulher morta em casa, mas não colaborou com as investigações.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um cenário de horror. As vítimas foram identificadas como Majeda Kassem, de 59 anos; Halema Kassem e Zahia Kassem, ambas de 25 anos; e Hanan Kassem, de 24 anos.

O marido e pai das vítimas foi preso no local e não há suspeita de outros envolvidos.

"Este foi um incidente isolado", disse a polícia. "Não há mais suspeitos."

