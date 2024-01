Polícia prende mulher que fingia ser passageira e roubava motoristas de app

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos foi presa nesta quinta-feira (25) suspeita de integrar uma quadrilha que roubava motoristas de aplicativos no Distrito Federal e em Goiás.

A mulher costumava solicitar as corridas e enganar os motoristas sendo ''isca'' dos assaltos. Em setembro de 2023, ao chegar em seu destino, ela informou que uma amiga iria realizar o pagamento, momento em que três bandidos chegaram e abordaram o motorista em Valparaíso (GO).

A mulher, junto com outros bandidos, anunciava os assaltos portando uma faca. O grupo está sendo investigado por uma tentativa de latrocínio. Uma das vítimas que tentou reagir a um assalto foi ferida com facadas no tórax e precisou passar por cirurgia em Samambaia (DF).

A polícia acredita que mais de quatro roubos foram feitos pela quadrilha. Em outubro de 2023, a mulher e os comparsas anunciaram assalto colocando uma faca no pescoço do motorista, que entrou lutou com os assaltantes e conseguiu fugir em seguida.

Ela estava foragida desde seu último roubo. A Polícia do Distrito Federal encontrou a jovem em Valparaíso (GO). A identidade dela não foi informada e os outros integrantes da quadrilha são procurados.

