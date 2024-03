Crianças de escapam de creche e correm pela rua em Santa Catarina

Duas crianças fugiram de uma creche municipal no bairro Nova esperança, em Balneário Camburií, Santa Catarina. Uma câmera de segurança mostrou os dois meninos correndo para o meio da rua.

Segundo a CNN, aconteceu por volta das 17h32 da última sexta-feira dia 15. No vídeo é possível ver as duas crianças correndo com as suas mochilas.

Veja o vídeo a seguir:

?? Brasil: l Crianças fogem da creche correndo pela rua em Balneário Camboriú (SC) pic.twitter.com/do9pfUO9g5 — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) March 20, 2024

A prefeitura informou que foi aberto um inquérito para apurar os responsáveis pelo descuido da creche.

