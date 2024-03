Homem pesca peixe com mais de dois metros e 130 quilos em Rondônia

Fábio Baca, pescador experiente de Rondônia, realizou um sonho de muitos ao fisgar um pirarucu gigante de mais de 2 metros e 130 quilos em Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho. A façanha aconteceu em janeiro, mas só agora as fotos e vídeos da conquista foram compartilhadas nas redes sociais, viralizando rapidamente.

"Vencer mais essa batalha com o peixe mais mítico e imponente de nossas águas está, sem dúvidas, entre as maiores conquistas da minha trajetória como pescador esportivo", escreveu Fábio em suas redes.

Em entrevista ao G1, Fábio contou que, após tentar pescar em um rio sem sucesso, decidiu tentar a sorte em um lago próximo. "Quando eu tava mais ou menos no meio do lago, eu vi o pirarucu boiando. Ele saiu pra respirar e eu joguei uma isca artificial na frente dele e ele atacou. Aí eu fisguei o peixe e comecei a gritar pelo Edmar [o guia] que tava lá no rio, mas ele não ouvia", lembrou.

A luta com o gigante dos rios durou cerca de meia hora até que o guia o ouviu e foi ajudar.

"Não conseguimos colocar o peixe em cima do caiaque nem em cima do barco porque ele era muito grande e muito pesado. Mesmo em dupla a gente não conseguiu levantar ele", disse Fábio.

Após algumas fotos, o pirarucu foi devolvido à natureza em segurança. "Uma alegria muito grande que a gente conseguiu o peixe pra vida com condições de sobreviver e ele foi embora nadando e a pescaria acabou por aí, a gente já não queria mais pescar, já tinha feito tudo que precisava", finalizou o pescador.

