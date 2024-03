Repórter descobre morte da filha ao cobrir acidente no Paraná

O repórter Donatto Candido recebeu a trágica notícia da morte de sua filha ao chegar para cobrir um grave acidente em Faxinal, no norte do Paraná. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo no local, ele descobriu que a vítima era sua própria filha, Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos.

A polícia iniciou uma investigação para esclarecer o ocorrido.

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (22/3), na PRC-279, uma rodovia de pista simples.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Kamilly estava pilotando uma motocicleta que colidiu frontalmente com um carro do modelo Fiat Palio, ocupado por um casal que foi socorrido e levado ao hospital.

O delegado responsável pela investigação, Ricardo Mendes, planeja ouvir o casal nesta segunda-feira (25/3). A vítima, Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, era estudante de biomedicina, conforme relatado por seu pai. Ela havia acabado de deixar a empresa Coamo, uma cooperativa agroindustrial, onde havia conseguido um emprego temporário como safrista, antes de se envolver no acidente.

A Polícia Civil informou que alguns laudos são necessários para determinar a velocidade dos veículos envolvidos no acidente e o motivo da colisão, incluindo se algum deles invadiu a pista contrária.

Leia Também: Pelo menos 25 mortos devido a chuvas fortes no sudeste do Brasil