Bebê de 1 ano foge e é achado na rua ao lado de cachorro caramelo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de 1 ano e 8 meses acompanhada de um cachorro caramelo foi encontrada andando em uma rua de Belém durante a madrugada desta quarta-feira (27).

O menino estava sem roupa andando ao lado do cachorro. Ele foi encontrado pela Guarda Municipal de Belém na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, enquanto iam atender outra ocorrência.

O animal parecia proteger o bebê e pulou em um dos guardas que pegou a criança no colo. ''O cachorro está irredutível e não consegue largar a criança'', disse um dos agentes em vídeo. A equipe divulgou o resgate nas redes sociais.

Bebê de 1 ano é encontrado ao lado de cachorro caramelo após fugir de casa pic.twitter.com/DlHYEUBa7b — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) March 28, 2024

A Guarda Municipal saiu pelo bairro em busca da família do menino. Eles ligaram a sirene para acordar os moradores e acharam um portão de uma casa aberto na Travessa do Chaco.

Os pais informaram que não perceberam a saída do bebê. Eles contaram que voltaram cansados do trabalho às 2h, dormiram e não viram que a criança havia acordado.

Eles foram levados para a Delegacia Seccional do Brás para prestar esclarecimentos. A criança e o cachorro foram devolvidos à família. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até o momento.