Jovem compra bezerro após tomar remédio para insônia vendo TV

Um vídeo que viralizou no TikTok mostra a história de Suellen Leal, que, sob o efeito do medicamento Zolpidem, usado para combater a insônia, quase comprou um bezerro em um leilão online.

No vídeo, Suellen conta que, antes de dormir, deixou a televisão ligada em um programa de vendas. No outro dia, para sua surpresa, ela encontrou um e-mail informando que sua oferta por um bezerro Angus havia sido negada.

"Estava com insônia e deixei a televisão ligada em um programa de vendas. No outro dia, não lembrava de nada, mas o e-mail estava lá: 'Compra negada - Bezerro Angus'. Eu quase comprei um bezerro dormindo!", relata Suellen em um vídeo no TikTok que já acumula mais de 500 mil visualizações.

Essa não foi a primeira vez que o Zolpidem causou situações inusitadas na vida da internauta. Ela conta que, sob o efeito do medicamento, já marcou festas, mandou mensagens estranhas para amigos e até mesmo brigou com o ex-marido, sem se lembrar de nada no dia seguinte.

"O Zolpidem me fez fazer coisas inacreditáveis. Eu marcava festas, mandava mensagens, ligava para pessoas e brigava com meu ex, tudo sem lembrar de nada depois", relata Suellen.

Após o episódio do bezerro, Suellen decidiu procurar alternativas ao Zolpidem. "Cuidado com o Zolpidem. Ele pode te levar a fazer coisas que você nem imagina!", alerta.