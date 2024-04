Semana começa quente e com pancadas de chuva em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana começa com dias típicos de outono, com manhã e noites mais frias e dias quentes, além de pancadas de chuva na capital paulista.

O sol deve aparecer entre nuvens nesta segunda (8), o que favorece a elevação da temperatura, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. A mínima prevista para o dia é de 18ºC, e máxima, de 30ºC.

A umidade do ar deve chegar a 43% e podem ocorrer pancadas isoladas no período da tarde, porém com baixo volume e sem chance de alagamentos.

Já na terça (9), o dia começa nublado e com chuva fraca na madrugada, com mínima de 19ºC. A precipitação ganha força no início da tarde e há previsão de chuva forte, com potencial de alagamentos, segundo o CGE. A máxima deve atingir os 27ºC.

Os dias devem continuar quentes, mas sem romper a marca dos 30ºC, no restante da semana na capital paulista, sempre com pancadas de chuva à tarde, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

PREVISÃO DO TEMPO NO PAÍS

A semana também deve apresentar mínimas e máximas na casa dos 20°C a 29°C na maioria das capitais, exceto na região Norte e Nordeste, onde as temperaturas máximas podem ultrapassar a casa dos 30°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Chuvas isoladas no período da tarde devido ao aumento da temperatura devem ocorrer em todas as capitais, exceto Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Vitória (ES).

O maior volume de chuva deve se concentrar em Salvador (BA), onde já há previsão de temporais para esta segunda e terça-feira.

