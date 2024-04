Jóquei sofre acidente em hipódromo no RJ e o estado de saúde é crítico

Um acidente abalou o Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 24. O jóquei Maikon Mesquita, de apenas 21 anos, sofreu uma queda enquanto competia durante o páreo, deixando-o em estado gravíssimo. Mesquita foi imediatamente socorrido e encaminhado ao Hospital Casa de Portugal, localizado no bairro do Rio Comprido.

O incidente foi transmitido ao vivo pelo canal do Jóquei Club Brasileiro (JCB), na TV Turfe, chocando espectadores e profissionais do hipismo. Mesquita caiu da égua Obdestinada durante a reta final do 2º páreo da noturna, atravessando a cerca móvel e impactando a lateral da pista.

Os socorristas de plantão do JCB prestaram os primeiros socorros a Mesquita no local do acidente, e posteriormente ele foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro do Leblon. A transferência ocorreu na última quarta-feira, 24.

O Jóquei Club Brasileiro emitiu um comunicado informando que Maikon Mesquita está recebendo os cuidados médicos necessários e que o clube está oferecendo apoio direto ao atleta e à sua família neste momento difícil. A instituição ainda expressou votos de pronta recuperação a Mesquita.

