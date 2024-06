Cervo "atropela" pedestre no RS; vídeo

Um cervo assustou os moradores de Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (28). O animal correu pelas ruas da cidade e entrou na garagem de um prédio. Ao sair do local, derrubou um homem que caminhava na rua, causando preocupação entre os transeuntes.

Imagens de câmeras de segurança mostram o cervo atravessando a rua e entrando na garagem. Em outro vídeo, gravado por uma pessoa de outro ângulo, é possível ver o cervo saindo do estacionamento e, segundos depois, derrubando o pedestre ao pular. O cervo saltou na altura da cabeça do homem, que caiu no chão e demorou alguns segundos para se levantar. Não há informações sobre a identidade do pedestre e seu estado após o incidente.