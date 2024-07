‘Cirurgia foi perfeita’, diz médico sobre jovem com a ‘pior dor do mundo'

A jovem Carolina Arruda, de 27 anos, que sofre de neuralgia do trigêmeo, passou por uma cirurgia neste sábado (27) para implantar eletrodos que "estimularão" o nervo, impedindo a transmissão da "pior dor do mundo" ao cérebro. A operação, realizada por uma equipe de médicos em Alfenas (MG), incluiu uma punção no Gânglio de Gasser, localizado na base do crânio, e durou cerca de seis horas. De acordo com o médico Carlos Marcelo de Barros, o procedimento foi bem-sucedido, mas o resultado final ainda precisa ser avaliado conforme Carolina se recupera.

De acordo com o G1, Carolina começou a sentir as dores aos 16 anos, tem um histórico de intervenções anteriores, o que aumentou o nível de cuidados necessários para o procedimento. A neuralgia do trigêmeo normalmente afeta um lado do rosto, mas no caso raro de Carolina, a dor é bilateral. Por isso, os eletrodos foram implantados tanto na medula espinhal quanto no Gânglio de Gasser. A adaptação aos neuroestimuladores deve levar de duas a três semanas, e o aparelho implantado será ajustado conforme necessário durante esse período.

Jovem chegou a considerar suicídio assistido

Antes da cirurgia, Carolina, estudante de medicina veterinária e mãe de uma menina de 10 anos, cogitou o suicídio assistido na Suíça devido à intensidade da dor. Ela chegou a iniciar uma campanha na internet para arrecadar recursos financeiros para o procedimento. Internada desde o dia 8 de julho na Santa Casa de Alfenas, Carolina observou uma redução nas crises de dor após uma alta temporária no dia 22 de julho. Ela foi readmitida no hospital no dia 26 de julho para os cuidados pré-operatórios do implante de eletrodos.

