'Superfakes': bolsas falsas são vendidas por R$ 32 mil no centro de SP

Uma nova modalidade de cópia de produtos de luxo está movimentando o mercado brasileiro. Essas imitações são idênticas ou quase idênticas aos originais, o que lhes confere o nome de superfakes. De acordo com a Revista Piauí, essas réplicas de alta qualidade estão ganhando popularidade entre os consumidores que desejam ostentar marcas famosas sem pagar o preço total dos produtos originais.

Ainda de acordo com informações apuradas pela Piauí, na loja Lili Bolsas, localizada no Shopping Veneza na Avenida Paulista, um modelo verde-bandeira da bolsa Birkin da Hermès, em imitação de couro de crocodilo, custa 32 mil reais. Em comparação, na loja oficial da Hermès no Shopping Iguatemi, a mesma bolsa original custa 90 mil reais em couro de vaca, 490 mil reais em tamanho médio e couro de crocodilo, e 2 milhões de reais na versão chamada Himalaya Niloticus Crocodile Diamond.

Além da Hermès, a loja Lili Bolsas vende réplicas de outras marcas renomadas como Chanel, Prada, Miu Miu, Céline e Loewe. Uma vendedora revelou à Revista Piauí que muitas influenciadoras de São Paulo e de outros estados procuram pela Hermès, vendo as réplicas como um investimento. Elas posam nas redes sociais com essas bolsas, transmitindo uma imagem de grande riqueza, sem que ninguém suspeite que são imitações.

