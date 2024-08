Ataques de gato tornam família refém da própria casa

O comportamento violento de um gato fez com que uma família se tornasse refém na própria casa em São Paulo. Thor tem sete anos e já deixou o braço da dona cheio de cortes num dos seus ataques surpresa.

Luciana Nascimento, de 49 anos, vive com as duas filhas, de 22 e 16 anos, e adotou Thor quando o gato tinha apenas 10 dias. Os comportamentos agressivos com a família ou até com visitas começou durante o primeiro ano do felino, segundo o G1.

O ataque mais recente ocorreu quando Luciana estava dando comida a Thor. O animal agarrou-se ao braço da mulher e depois à perna. Após alguns minutos, os membros da mulher estavam repletos de cortes e arranhões.

"A casa [ficou] ensanguentada, e eu praticamente desmaiei por causa da dor", lembrou Luciana. As filhas da mulher estão sempre em divisões da casa separadas do animal. Luciana assume que é uma forma de preservar a "vida da família".

Apesar da situação complicada, Luciana garante que "ama Thor" e por isso está à procura de um tratamento que melhore a convivência entre o felino e humanos. Luciana já tentou várias alternativas, como sessões de Reiki. No entanto, até o momento, nada teve sucesso.

Ainda assim, Luciana garante que não se vai "desfazer" de Thor.

