Passageiro perdeu voo: “Discuti com funcionário, e ele salvou minha vida”

Aproximadamente 10 pessoas não embarcaram no avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9). Alguns desses passageiros estão refletindo sobre como essa situação acabou salvando suas vidas.

Um dos passageiros que perdeu o voo contou que tentou embarcar, mas seu pedido foi negado após uma discussão com um funcionário. Ele havia confundido as companhias aéreas, acreditando que voaria pela Latam, mas o voo era operado pela Voepass.

“Cheguei ao aeroporto às 09h40, e a Latam estava fechada. Esperei para ver se abria, pois normalmente há alguém no guichê, mas não havia ninguém”, explicou ele. “Esperei e ninguém anunciou nada pelo microfone. Quando desci para esperar, às 10h41, discuti com o funcionário e ele acabou me salvando. Ele fez o trabalho dele”, acrescentou.

Outro passageiro que também perdeu o voo relatou uma situação semelhante. “Me disseram: ‘Você não pode embarcar, pois já passou o horário’. Eu até pressionei: ‘Por favor, me deixe entrar, eu preciso ir’. Mas ele respondeu: ‘Não tem como, o que posso fazer é remarcar sua passagem’”, lembrou.

No total, cerca de 10 pessoas não embarcaram no voo, que partia do Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A bordo estavam 57 passageiros e quatro tripulantes, e todos morreram no acidente, conforme informações da Prefeitura de Vinhedo. O avião caiu às 13h25.

