Recuperados todos os corpos das vítimas da queda de avião em Vinhedo

Já foram recuperados todos os corpos das 62 vítimas que morreram, na sexta-feira (9), na queda de um avião em Vinhedo, no estado de São Paulo. A Defesa Civil confirmou que os trabalhos de resgate foram concluídos durante a tarde de sábado.

São 34 cadáveres masculinos e 28 femininos. Todos os corpos foram transportados para a unidade central do Instituto de Medicina Legal de São Paulo para serem identificados. De acordo com o G1, após os trabalhos de identificação serem concluídos os restos mortais vão ser entregues às respectivas famílias.

O avião, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo, e caiu por volta das 13h25 . O governo do estado de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise instalado no Aeroporto de Guarulhos, para onde se dirigia o avião, para esclarecer as causas do acidente. Não foram registados sobreviventes.

Leia Também: Número de mortos em queda de avião em Vinhedo (SP) sobe para 62

Leia Também: Imprensa internacional destaca queda de avião em Vinhedo

Leia Também: Advogada morta em queda de avião moveu mais de 90 ações contra aéreas

Leia Também: Menina de 3 anos e pai estão entre mortos de acidente de avião