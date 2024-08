Avião monomotor faz pouso de emergência em praia de SC; vídeo

Um avião monomotor de pequeno porte, com capacidade para quatro pessoas, precisou realizar um pouso de emergência na areia da Praia do Sonho, em Palhoça, na região da Grande Florianópolis. De acordo com informação do G1, não há registro de feridos.

O incidente ocorreu por volta das 14h do último sábado (10), em um momento em que a praia, apesar do clima frio, estava movimentada com vários visitantes aproveitando o dia de sol. Os banhistas que estavam no local foram surpreendidos pela aterrissagem forçada da aeronave, mas, felizmente, ninguém foi atingido.

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou uma nota informando que o caso será investigado pelo 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V). Segundo a FAB, a investigação buscará esclarecer as causas do pouso de emergência e garantir a segurança em futuros voos.

Nas redes sociais foi divulgado um vídeo em que é possível ver o momento em que a aeronave realiza o pouso. Veja o vídeo abaixo:





️ Na tarde desse sábado(10), um avião de pequeno porte efetuou um pouso de emergência na Praia do Sonho, em ??Palhoça/SC. Segundo informações, a aeronave já apresentava falhas durante o voo, até que sofreu uma pane total no motor, forçando o piloto a aterrissar na praia. pic.twitter.com/dZi8lesK5Y — ROSA M W WOBETO (@rosamwovbeto) August 11, 2024

