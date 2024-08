Casal e filhos morrem em apartamento em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma casa em Uberlândia (MG). Há suspeita de que elas tenham sido intoxicadas por um vazamento de monóxido de carbono.

Casal e dois filhos foram encontrados desacordados pelo pai de uma das vítimas. O caso ocorreu no quarto andar de um condomínio de prédios no bairro Aclimação na noite desse domingo (6).

Morte deles foi constatada no local. As vítimas eram uma mulher e um homem, de 33 e 36 anos, e duas crianças que tinham entre nove e 14 anos, segundo dados preliminares do Corpo de Bombeiros.

Duas pessoas precisaram de socorro médico. Elas eram familiares das vítimas, que passaram mal ao abrir as portas e janelas para ventilação da casa.

Aquecedor recém-instalado no apartamento pode ter causado a morte. A suspeita inicial das autoridades é de que o duto de saída de gás de um aquecedor instalado no local estivesse voltado para dentro da casa, o que pode ter intoxicado a família. A causa das mortes só será oficialmente confirmada após perícia da Polícia Civil.

