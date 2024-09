Avião atinge van e moto antes de cair em Teresina; vídeo

Na manhã deste domingo (8), um avião de pequeno porte caiu na BR-316, no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina, causando ferimentos graves em duas pessoas. Antes de cair, a aeronave colidiu com uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia.

De acordo com informações do site G1, as vítimas são o piloto do avião, o médico Jacinto Lay, e Keliane Pereira dos Santos, de 27 anos, que estava na moto e foi atingida pela aeronave.

Ainda de acordo com o G1, os dois feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. Segundo testemunhas, o piloto tentou realizar um pouso forçado na BR-316, mas acabou perdendo o controle após colidir com a van e a moto, batendo também em uma estação de ônibus.

A Polícia Militar do Piauí (PMPI), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI) foram acionados para o local. Os bombeiros isolaram a área para evitar riscos de explosão ou incêndio, enquanto a PRF controlava o trânsito para evitar novos acidentes.

A PRF alerta que os motoristas evitem reduzir a velocidade ou parar próximo ao local do acidente, pois isso pode causar novos acidentes. Equipes continuam no local buscando informações e orientando o tráfego até que a aeronave seja retirada.

