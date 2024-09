Redemoinhos gigantes se formam em Goiás; vídeo

Nos últimos dias, moradores de várias cidades de Goiás registraram a formação de redemoinhos gigantes. De acordo com o site G1, em Goiânia dois redemoinhos foram filmados, um próximo ao anel viário e outro perto da GO-020. Em Aparecida de Goiânia, um redemoinho foi gravado perto de residências, e as imagens mostram que ele parecia tocar o céu.

André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou ao G1 que os redemoinhos se formam quando o solo esquenta e um vento fraco se encontra com o ar quente acima desse ponto, o que faz o vento girar, criando o "turbilhão de poeira". Esses redemoinhos podem variar em tamanho, de centímetros a muitos metros, e duram poucos segundos ou minutos.

O aumento do número de redemoinhos em Goiás está relacionado às temperaturas elevadas e à falta de chuvas, segundo Elizabete Alves, meteorologista do Inmet. Ela destacou que a ausência prolongada de chuva faz com que o solo aqueça mais rapidamente, favorecendo a formação desses fenômenos.

Em Goiânia já não chove há 141 dias, e grande parte do estado também enfrenta mais de 100 dias de seca. A combinação de calor, umidade baixa e solo seco cria as condições perfeitas para o surgimento dos redemoinhos.

