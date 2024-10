Militares são detidos após festa com bebida e funk em quartel no Rio

O Comando Militar do Leste iniciou um procedimento administrativo para investigar uma festa realizada no 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A celebração, que incluiu churrasco, bebidas alcoólicas e música alta, foi promovida por militares e chamou atenção após vídeos do evento vazarem nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver dezenas de militares cantando, dançando e consumindo bebidas alcoólicas nas dependências do quartel, o que é proibido em instalações do Exército. O evento contava com uma tenda e caixas de som, com música alta. Em resposta, os militares envolvidos estão detidos no 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista desde quarta-feira.

Em nota, o Comando Militar do Leste declarou que a conduta dos militares envolvidos está "em desacordo com as normas preconizadas pela instituição". Por isso, um procedimento administrativo foi instaurado para apurar o ocorrido e adotar as medidas cabíveis.

