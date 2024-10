Jovem de 20 anos morre atropelada por motorista embriagada em SP

Uma jovem de 20 anos, identificada como Vitória do Prado, perdeu a vida após ser atropelada por uma motorista embriagada na tarde de domingo (27), em Novo Horizonte, São Paulo. Estudante de nutrição, Vitória estava no quarto semestre do curso e foi atingida enquanto atravessava a Rua Plácido Peres.

A motorista envolvida no acidente, uma mulher de 25 anos, foi detida em flagrante pela polícia no local. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a condutora apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelos policiais que atenderam à ocorrência. Após o atropelamento, o local foi isolado para perícia, e Vitória foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento da jovem aconteceu na manhã de terça-feira (29), às 10h, no Cemitério Municipal de Novo Horizonte. Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram tristeza e indignação com a perda. Monise Ribeiro, irmã de Vitória, desabafou: "Enquanto a culpada volta para casa, nós choramos dando adeus à minha irmã.”

O caso foi registrado na Delegacia de Novo Horizonte como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A SSP informou que o corpo de Vitória foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após os procedimentos no hospital.

