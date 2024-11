Serial killer de Alagoas escolhia vítimas pela internet e preferia mulheres jovens, diz polícia

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O suspeito de ser o maior serial killer de Alagoas, Albino Santos de Lima, 42, escolhia suas vítimas pela internet, de acordo com a Polícia Civil do estado.

Nos materiais apreendidos no dia da prisão dele, em 17 de setembro, estavam diversas pastas com conteúdo pornográfico e com informações do dia a dia de possíveis alvos. Conforme a investigação, uma das pessoas estava sendo acompanhada por seis meses.

A polícia afirma que Albino é suspeito de ser o responsável por ao menos dez homicídios cometidos no período de um ano, a maioria de mulheres e jovens. Outros oito assassinatos ainda estão sendo investigados, o que pode fazer o número de vítimas aumentar. Todos os crimes aconteceram em Maceió.

Advogado de Albino, Geoberto Bernardo de Luna disse à Folha que sua tese de defesa é de que seu cliente sofre de problemas psiquiátricos. Segundo ele, o suspeito é portador de uma patalogia grave, a sociopatia, e já havia sido diagnosticado com depressão e ansiedade, além de ter sido recomendado que tomasse remédios psiquiátricos.

As vítimas tinham de 13 a 25 anos. Foram sete mulheres, incluindo uma trans."Ele colecionava fotografias de todas as vítimas. A nossa tese é que ele criou uma obsessão por essas mulheres. Todas tinham muitas características em comum: morenas jovens, bonitas", disse o delegado Gilson Rego Souza, responsável pelas investigações, em coletiva nesta segunda-feira (18).

Embora acompanhasse as vítimas nas redes sociais, Albino afirmou nunca ter interagido com elas.

De acordo com a polícia, ele seguia seus alvos alvo e atirava na cabeça, sem dar chance de reação. Para isso, usava uma pistola calibre 380, que pertencia ao seu pai, um policial militar aposentado. Nenhuma das vítimas foi alvo de violência sexual.

Vídeos de câmeras de segurança divulgados pela polícia mostravam que o homem vestia roupas pretas, utilizava máscara de proteção e boné. Ele fazia o trajeto a pé. Os crimes aconteceram nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada, que ficam a cerca de 850 m da residência em que Albino foi preso no dia 17 de setembro, na parte baixa de Maceió.

"As vítimas do sexo masculino, em nossa tese, podem ter sido mortas porque as três companheiras deles eram extremamente parecidas fisicamente com as outras sete vítimas. É provável que tenha matado os maridos por conta de suas mulheres", disse o delegado.

A polícia disse que Albino assumiu a autoria de 8 dos 10 homicídios, mas negou a participação na morte de um casal evangélico.

O suspeito, que é ex-segurança penitenciário, já foi indiciado por homicídio qualificado em três dos crimes pelos quais é investigado.

AS VÍTIMAS DO SERIAL KILLER DE ALAGOAS

Nome, idade e data aproximada do crime

1. Mikaele Leite da Silva (21 anos) - 29/10/2023

2. Louise Gbyson Vieira de Melo (18 anos) - 12/12/2023

3. Beatriz Henrique da Silva (25 anos) - 15/12/2023

4. Debora Vitoria Silva dos Santos (21 anos) - 18/12/2023

5. John Lenno Santos Ferreira (20 anos) - 18/12/2023

6. Joseildo Siqueira Silva Filho (24 anos) - 8/1/2024

7. Tamara Vanessa da Silva Santos (21 anos) - 9/6/2024

8. Emerson Wagner da Silva (17 anos) - 22/6/2024

9. Ana Clara Santos Lima (13 anos) - 4/8/2024

10. Anna Beatriz Santos Tavares (13 anos) - 27/8/2024