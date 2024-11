Mulher é baleada dentro de carro no RJ após visitar filha de 5 anos que está internada

(FOLHAPRESS) - Uma mulher foi baleada enquanto voltava do hospital onde havia visitado a filha de cinco anos, internada com uma infecção, na tarde desta quinta (21), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. Seu marido, que conduzia o carro, afirma que os tiros partiram de policiais militares que estavam de serviço.

Sara Regina Cardoso Coelho, 28, estava acompanhada do marido, Uedson Mendonça Carvalho, quando o veículo foi atingido por disparos na rua Silva Rabelo. Não havia operação no momento dos tiros.

Uma moradora do bairro afirmou que os disparos ocorreram por volta das 17h30. O carro em que Sara estava foi atingido quando estava parado em um semáforo e ficou com pelo menos cinco perfurações.

Segundo a Polícia Militar, o carro do casal ficou na linha de tiro durante uma abordagem a outro veículo. "Os ocupantes do veículo reagiram e houve confronto. No local, a passageira de um veículo próximo foi atingida e socorrida ao Hospital Salgado Filho. O fuzil utilizado pelo policial foi acautelado pela Polícia Civil", disse a corporação. Os policiais não se feriram e tiros também não atingiram a viatura.

A investigação irá apontar se realmente havia suspeitos no local, se houve troca de tiros e de onde partiram os disparos que atingiram o carro do casal.

De acordo com o marido, ele socorreu Sara ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a unidade, ela foi baleada no abdômen e precisou passar por cirurgia para a retirada e estilhaços. A família afirma que ela perdeu parte do intestino. O casal tem dois filhos, de 5 anos e 1 ano.

"Vamos acompanhar as investigações da Polícia Civil. De qualquer forma, entendemos que existe uma responsabilidade subjetiva do Estado", afirmou o advogado do casal, Jairo Magalhães.

