Piloto de avião que caiu em Goiás mandou vídeo dentro de aeronave

O piloto João Adolpho Pontes Santana Branco, de 28 anos, faleceu após o avião que pilotava cair em uma fazenda em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. Antes do acidente, ele enviou um vídeo a um amigo, mostrando o painel da aeronave. “Ele sempre me ligava para conversarmos. Quem acordava mais cedo mandava mensagem. Não acredito que meu amigo se foi”, desabafou o amigo ao g1.

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (20), quando a aeronave atingiu o cabeamento de um para-raios e caiu em uma lavoura de cana-de-açúcar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião pegou fogo após a colisão, mas não chegou a explodir. A queda aconteceu cerca de 1 km da cabeceira da pista de pouso. Imagens registradas no local mostram a aeronave completamente destruída.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) foram acionados para realizar a Ação Inicial referente ao acidente com a aeronave de matrícula PT-DRB.

A companhia Equatorial, responsável pela rede elétrica, lamentou o ocorrido e afirmou que o fornecimento de energia na região não foi impactado.

A trajetória de João Pontes

João Pontes era natural de Nhandeara, no interior de São Paulo, e trabalhava na empresa Aerotek Aviação Agrícola há cerca de seis meses. Em nota, a empresa lamentou a perda e informou que as autoridades estão investigando as causas do acidente.

