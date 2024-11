Acidente com ônibus escolar faz 17 mortos e 28 feridos em Alagoas

Um trágico acidente com um ônibus escolar deixou pelo menos 17 mortos e 29 feridos na tarde deste domingo, 24, na Serra da Barriga, em União dos Palmares, interior de Alagoas. A informação foi confirmada pelo governo do estado. O veículo despencou em uma ribanceira, em um local de difícil acesso.

Conforme relatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 16 pessoas perderam a vida no local. Uma gestante chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional da Mata, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Comunicação de Alagoas alertou que o número de vítimas pode aumentar, já que as buscas foram interrompidas devido à complexidade do terreno e serão retomadas nesta segunda-feira, 25.

O ônibus transportava cerca de 40 pessoas para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde seria realizado o projeto Pôr do Sol na Serra, evento cultural que marca o Mês da Consciência Negra. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes. Muitos dos passageiros, que não usavam cinto de segurança, foram arremessados para fora durante o impacto.

O veículo, terceirizado, prestava serviços à prefeitura de União dos Palmares. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e autoridades locais se mobilizaram rapidamente para atender a ocorrência. A prefeitura divulgou uma nota lamentando o ocorrido e destacando os esforços para resgatar e atender os feridos.

O governador Paulo Dantas decretou luto oficial de três dias e declarou total mobilização do estado. "É uma tragédia que nos comove profundamente, especialmente em um momento tão significativo como o mês da Consciência Negra", disse.

A Serra da Barriga é um importante símbolo histórico, reconhecida como o local do Quilombo dos Palmares, maior quilombo do Brasil durante o século XVII e símbolo da resistência negra contra a escravidão. Para Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, a tragédia tem um impacto ainda mais doloroso devido à relevância histórica da região. "Esse episódio nos entristece profundamente em um momento tão importante para a luta pela igualdade racial", escreveu em suas redes sociais.

