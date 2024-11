Polícia Civil de São Paulo faz operação contra pedofilia, estupros virtuais e ataques a escolas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz operação nesta sexta-feira (29) para prender envolvidos em uma organização criminosa investigada por uma série de crimes contra menores de idade, como pedofilia e estupros virtuais. Além de São Paulo, a operação é realizada em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, e Distrito Federal.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, quatro de apreensão contra adolescentes e 10 mandados de busca e apreensão.

Além de cometerem estupros virtuais e divulgar conteúdo sexual com menores de idade, segundo a investigação, os envolvidos também induzem as vítimas a automutilações e até suicídio. Eles também são suspeitos de serem mentores de ataques a escolas.

A operação é a primeira do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), criado pela Secretaria de Segurança Pública para combater pessoas que usam a internet, em plataformas como o Discord e o Telegram, para cometer esses crimes.

MONITORAMENTO DE REDES

O decreto que institui o Noad foi publicado também nesta sexta, no Diário Oficial do Estado.

O grupo, formado por integrantes das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, vai atuar no monitoramento de redes sociais, fóruns e plataformas como o Telegram e Discord.

As investigações vão servir para identificar criminosos que agem no ambiente virtual, seja em ações do crime organizado, ou no aliciamento de crianças e adolescentes. O novo núcleo também vai monitorar grupos que planejam ataques a escolas.

Após identificar os envolvidos, o núcleo fará relatórios detalhados que vão embasar as operações policiais para o cumprimento dos mandados.

