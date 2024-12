Polícia de SP diz que homem jogado de ponte por PMs está vivo, mas ainda não foi identificado

(FOLHAPRESS) - O homem arremessado de uma ponte por um policial militar na noite dessa segunda-feira (2) está vivo, mas ainda não foi identificado. Segundo a corporação, o homem foi visto por testemunhas no momento em que saia andando do córrego.

Uma outra pessoa que estava com ele no momento da abordagem foi detida.

As imagens gravadas na noite dessa segunda (2) flagram quatro policiais em ocorrência com um motoqueiro em uma ponte no bairro Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo.

Um dos policiais é visto levantando uma moto do chão. Na sequencia, mais dois agentes se aproximam, e o primeiro PM encosta o veículo perto da ponte. Um quarto agente então se aproxima segurando um homem que vestia uma camiseta azul, e, quando chegam perto do muro de segurança, o PM o levanta pela perna e arremessa para fora da ponte.

Em manifestação na manhã desta terça-feira (3), o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas disse que policial militar que "atira pelas costas" ou "chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte" não está à altura de usar a farda da corporação. Nas redes sociais, Freitas afirmou que os casos serão "investigados e rigorosamente punidos".

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, 13 policiais militares foram afastados das atividades por envolvimento com o caso.

Já o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, condenou a ação do PM em vídeo nas redes sociais.

Derrite afirmou que "essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar" e que determinou ao comando da força o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, que eles cumprirão expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos investigativos ocorram.

