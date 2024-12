Homem é morto com cinco tiros dentro de Camaro amarelo em Pernambuco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros dentro de seu próprio carro de luxo, um Camaro amarelo, na cidade de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco, no domingo (16).

Kleber Macena, 27, foi alvejado por cerca de cinco disparos. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Maria Cristina, região central da cidade. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.

A vítima, que era conhecida como "Klebinho do Camaro Amarelo", foi alvo de uma emboscada. Conforme a PCPE, o crime foi parcialmente registrado por câmeras de segurança das casas do bairro, e mostram o momento em que o veículo no qual Kleber estava é abordado por dois rapazes em uma motocicleta, que efetuam os disparos e fogem em seguida.

Cena do crime não foi preservada. Objetos pessoais, como o celular e a carteira da vítima, não foram encontrados. Os investigadores também não conseguiram localizar cápsulas dos projéteis disparados. A polícia encontrou R$ 1.200 em dinheiro que estava no bolso de Kleber.

Kleber tinha antecedentes criminais, no entanto, a motivação para o crime ainda não foi esclarecida. A polícia também não informou se a vítima estava sozinha ou acompanhada no carro.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Até o momento, ninguém foi preso.

