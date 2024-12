Aluna de autoescola erra pedal, capota carro e vai parar na praia

Um acidente inusitado envolvendo uma aluna de autoescola foi registrado nesta terça-feira (17) na rodovia ES-060, em Itapemirim, no Espírito Santo. Ao tentar realizar uma conversão, a aprendiz confundiu os pedais do carro, o que resultou no capotamento do veículo.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente começou quando o carro colidiu com outro veículo estacionado no acostamento. Em vez de frear, a motorista acelerou, levando o veículo a capotar, atravessar o acostamento e parar em uma faixa de areia na praia. Apesar do susto, a aluna não sofreu ferimentos, mas o instrutor que a acompanhava teve uma fratura no braço e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

O acidente chamou a atenção de moradores e curiosos, que registraram a cena. A situação gerou debates nas redes sociais sobre os desafios enfrentados por quem está aprendendo a dirigir. Felizmente, ninguém além do instrutor ficou ferido.

