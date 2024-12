Equipe médica e paciente morrem em acidente com ambulância no Paraná

Quatro pessoas morreram em uma colisão rodoviária entre uma ambulância e um caminão, no sul do Paraná. De acordo com a imprensa local, as vítimas mortais são três socorristas e o paciente que transportavam.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o acidente ocorreu pelas 21h00 em São Mateus do Sul e que as causas estão sendo identificadas. Do total de vítimas mortais, apenas o motorista da ambulância foi socorrido com vida, mas acabou morrendo.

Além do motorista, morreu um médico e uma enfermeira e o paciente que a ambulância transportava. As pessoas que seguiam no caminão sofreram apenas ferimentos leves.

Em comunicado, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (CISVALI), lamentou o incidente e destacou o trabalho dos socorristas.

"Infelizmente, perdemos não apenas a vida do paciente, mas também de valiosos profissionais que, com dedicação e coragem, estavam a serviço do atendimento à população. O CISVALI expressa o seu mais sincero pesar às famílias das vítimas e a todos os profissionais do SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], que, como irmãos de jornada, sofrem essa perda irreparável", diz a nota.

Foi também decretado um luto de três dias na cidade de São Mateus do Sul.

Leia Também: Alta de mortes no trânsito mostra que não basta fazer carros mais seguros