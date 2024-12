A poucas horas do sorteio, site para apostar na Mega da Virada têm fila de mais de 1 hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucas horas do prazo para as apostas da Mega da Virada, o site e o aplicativo da Loterias Caixa apresentam instabilidade e longas filas. Usuários que tentam, na tarde desta terça (31), garantir um jogo se deparam com filas de mais de 1 hora.

Em relatos nas redes sociais, usuários afirmam que quando, enfim, chega sua vez de apostar, eles não conseguem finalizar o pagamento. Apostas para o prêmio de R$ 600 milhões podem ser feitas até às 18h desta terça, e o sorteio acontece às 20h.

O problema no site e aplicativo é registrado desde ontem por usuários. Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou, na noite desta segunda (30), que devido à grande demanda de apostadores, foi identificada instabilidade nos canais digitais e que o banco está atuando para "normalizar serviços".

Nesta terça, a reportagem retornou contato com a Caixa, porém não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

O prêmio da Mega da Virada não é cumulativo. Não existindo apostas premiadas com seis números, o valor será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Com esse dinheiro, se quiser ostentar, o milionário poderá comprar um Porsche 911 GT3 RS, que zero-quilômetro pode chegar ao valor de cerca de R$ 2,4 milhões, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e sobra um bom troco.