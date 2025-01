Técnica de enfermagem confunde resultado e comemora "ganho" na Mega

Um vídeo gravado no Hospital Municipal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, viralizou ao mostrar a euforia de colegas de plantão comemorando o suposto prêmio da técnica de enfermagem Josiane Bittencourt na Mega da Virada. No entanto, o bilhete não estava premiado. "Pena que olhamos a ordem errada. Mas valeu a descarga de adrenalina", brincou a médica Nathália Dal-Ros, que compartilhou o vídeo nas redes sociais.

O equívoco aconteceu porque o grupo interpretou que bastava os números sorteados estarem no bilhete, ignorando que todos os seis números precisam estar na mesma linha para ser considerado um jogo premiado. Após a confusão, Josiane chegou a deixar o plantão, mas voltou quando seu irmão, que foi buscá-la, explicou a forma correta de conferir o bilhete. “Quando não ensinam na faculdade de Enfermagem e Medicina como conferir a Mega Sena”, ironizou Nathália.

A querida acertou os números da mega da virada, mas em apostas diferentes e ninguém pra avisar a coitada. Começando 2025 com um tombo. pic.twitter.com/MAMVvNyLiF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 1, 2025 ">

A Mega da Virada deste ano registrou um prêmio recorde de R$ 635,4 milhões, dividido entre oito apostas vencedoras de diferentes estados, mas nenhuma do Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. Em Passo Fundo, um bolão que apostou R$ 204 mil conseguiu apenas 28 acertos da quadra, resultando em um prêmio total de R$ 30.409,12.

Apesar do valor ganho, os participantes do bolão não recuperarão o investimento inicial, já que o prêmio será dividido entre várias cotas. De acordo com a advogada Patrícia Alovisi, quem investiu R$ 1 mil receberá R$ 126,70, enquanto os que apostaram R$ 12,50 receberão apenas R$ 1,52.

