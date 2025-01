Argentina que atropelou e matou brasileiro é solta e diz que desmaiou no volante

MAYARA PAIXÃO

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Acusada de homicídio culposo (sem intenção de matar) após atropelar um casal de brasileiros no turístico bairro da Recoleta, em Buenos Aires, e matar um deles, a atriz argentina Patricia Scheuer afirmou nesta quinta-feira (2) que acredita ter sofrido um desmaio enquanto dirigia no momento do acidente, no dia anterior.

Segundo o tribunal responsável pelo caso detalhou à reportagem, Scheuer foi ouvida em uma audiência por chamada de vídeo, recusou-se a responder perguntas e afirmou não se lembrar do momento do atropelamento. Ela estava detida, mas foi solta durante a tarde.

A vítima brasileira é Fernando Pereira de Amorim Júnior, homem de cerca de 60 anos de idade que morreu devido aos ferimentos. Já sua esposa, Cleusa Adriana Nunes Pombo, de cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves, mas está com quadro estável em um hospital público da capital argentina.

Um parente de Fernando Amorim chegou à cidade nesta quinta-feira para reconhecer o corpo e pedir a repatriação. Também chegaram filhos da esposa dele, de outro casamento, para acompanhar a mãe.

Eles estavam no litoral paulista e foram durante a madrugada para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em busca de um voo para Buenos Aires após serem comunicados sobre o acidente por uma advogada que vive na Argentina. As famílias são de São Paulo.

A investigação ainda está em estado preliminar, e agora será preciso apurar se a afirmação de Scheuer de que teve um desmaio é verídica. Seriam possivelmente feitos exames médicos para comprovar se há alguma predisposição na argentina a esses eventos e se ela sabia disso -neste caso, ela não deveria estar dirigindo.

Logo após o acidente, antes de Scheuer ser detida, foram feitos exames para detectar álcool ou drogas no organismo, e nada foi identificado. Ela disse durante a audiência que faz uso de medicamentos psiquiátricos.

Pessoas próximas a Scheuer, de cerca de 70 anos, que falam sob reserva à reportagem dizem que ela estaria em choque com o que aconteceu e que não consegue prestar declarações. Dizem ainda que ela se colocou à disposição para pagar os gastos de hospedagem dos familiares do casal na capital argentina. No momento do acidente, ela estaria a caminho de sua casa, e agora não se lembraria do que aconteceu.

O atropelamento ocorreu durante o dia nesta quarta-feira (1º) entre as conhecidas avenidas Libertador e Avelar, que cortam pontos turísticos de Buenos Aires e, também por isso, muito frequentadas por turistas.

Scheuer teria perdido o controle, subido na calçada e atropelado o casal que esperava a mudança do semáforo para atravessar. Ela dirigia um Honda HRV preto.

Patricia Scheuer é cantora, atriz e empresária do ramo da gastronomia, segundo um perfil seu compartilhado pelo jornal local La Nación. Participou de comerciais de TV e de novelas. Até que empreendeu em restaurantes e fundou, entre outros, o renomado Arturito, em São Paulo, local que ajudou a projetar o nome da chef Paola Carosella.