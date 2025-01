Ex-vereadora devolve vaso sanitário e pia após polêmica em SP

Uma ex-vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, no Brasil, que levou um vaso sanitário e a pia do banheiro do seu gabinete após não ser reeleita, decidiu devolver os itens.

O incidente ocorreu em dezembro, quando vários homens foram vistos retirando os itens de banheiro do gabinete de Janaína Lima.

Na época, a ex-vereadora alegou que os itens haviam sido comprados com seu próprio dinheiro e não faziam parte do patrimônio da Câmara Municipal.

No entanto, após receber duras críticas, Janaína decidiu reverter sua atitude e anunciou que faria a doação dos mesmos itens para a Câmara.

"Diante do ocorrido, decidi doar os equipamentos que adquiri com recursos próprios à Câmara, reforçando meu respeito à Instituição e a relação de cooperação que sempre mantive com os colegas. Me orgulho das conquistas alcançadas e lamento qualquer desconforto gerado", escreveu a política em sua conta no Instagram.

Vale lembrar que, segundo o G1, o fato só foi descoberto quando o novo vereador da cidade, Adrilles Jorge, do União Brasil, entrou no gabinete, no primeiro dia de trabalho da nova legislatura, em 30 de dezembro.

"Achei a arquitetura genial. Ela tirou tudo. Inclusive o vaso sanitário e a pia", brincou o recém-eleito, acrescentando que toda a equipe iria usar "um penico comunitário" até a situação ser resolvida.

