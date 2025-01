Número de vítimas do terremoto de 6.8 no Tibete sobe para 95 mortos

O número de vítimas fatais do terremoto de magnitude 6.8, ocorrido no Tibete, aumentou para 95, de acordo com a agência de notícias Reuters, que cita a emissora estatal chinesa. Além disso, cerca de 130 pessoas ficaram feridas.

O epicentro do tremor foi localizado no condado de Dingri, a aproximadamente 75 quilômetros a nordeste do Monte Everest, e o tremor foi registrado às 9h05 locais.

Essa região é marcada pela colisão das placas tectônicas da Índia e da Eurásia, o que resulta em elevações nas montanhas dos Himalaias. Essas movimentações são fortes o suficiente para alterar a altura de alguns dos picos mais altos do mundo.

De acordo com o Centro de Redes de Sismos da China, a altitude média nas áreas ao redor do epicentro é de cerca de 4.200 metros.

A televisão estatal CCTV informou que algumas comunidades localizadas dentro de um raio de cinco quilômetros do epicentro, a cerca de 380 quilômetros de Lhasa, capital do Tibete, e a aproximadamente 23 quilômetros da cidade de Shigatse (também conhecida como Xigaze em chinês), foram atingidas.



