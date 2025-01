Mulher descobre gravidez horas antes do parto: "Achei que fosse calor"

Mariane Rodrigues, assistente administrativa de 37 anos, teve uma surpresa inesperada durante suas férias em São Salvador do Tocantins. Após sofrer convulsões na madrugada de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, Mariane foi levada ao hospital, onde descobriu que estava grávida de 7 a 8 meses. Horas depois, deu à luz seu terceiro filho, Mateus.

A família, que mora em Querência, no Mato Grosso, estava no Tocantins desde dezembro visitando parentes. Mariane relatou que, durante as férias, começou a sentir pressão alta, mas associou o sintoma ao calor da região. "Achei que fosse apenas o tempo quente", contou. No entanto, as convulsões severas na madrugada levaram seu marido, Gerôncio Jean, a procurar atendimento médico urgente. Na unidade de saúde local, os médicos constataram a gravidez e a necessidade imediata de uma cesariana.

Mariane afirmou que não apresentou sinais típicos de gestação, como enjoo ou alterações físicas significativas. "Meu ciclo menstrual estava normal, e eu fazia uso de anticoncepcional. Até então, levava uma vida normal, trabalhando em uma empresa privada e cuidando da casa, dos filhos e do marido", disse ao G1. Ela aproveitou para alertar outras mulheres sobre a importância de prestar atenção aos sinais do corpo.

O bebê Mateus nasceu prematuramente na noite de 3 de janeiro, em Palmas, após Mariane ser transferida para o Hospital Regional de Gurupi e, posteriormente, para a capital, que possui uma UTI neonatal.

Enquanto o bebê permanece na UTI neonatal, a mãe está sendo acompanhada em um hospital particular. A família deve permanecer no Tocantins até que ambos estejam liberados pelos médicos.

