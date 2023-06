Morre Dave Maclean, brasileiro famoso por cantar o amor em inglês, aos 79

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado, dia 17, o cantor Dave Maclean, conhecido por cantar baladas românticas em inglês na década de 1970. Aos 79 anos, ele sofreu complicações em um câncer que tinha no intestino.

Voz da canção "Me and You", da trilha sonora da novela "Os Ossos do Barão", da Globo, Maclean era paulistano e foi batizado como José Carlos Gonzales quando nasceu. Ele mudou de nome influenciado por uma onda de artistas brasileiros que adotaram nomes estrangeiros para ser apresentar ao mercado.

Nessa época, quando ficou famoso pelas canções românticas de novelas, Maclean lançou músicas de sucesso como "Tears", "Feelings" e "We Said Goodbye".

Antes de ficar conhecido, ele fez parte dos grupos The Snakes e Os Botões, ou The Buttons, fundado por ele no ABC paulista.

O músico também compôs canções para artistas como Sandy & Junior, Sula Miranda, Sergio Reis e a dupla Gian & Giovani.

