Billie Eilish lança música para trilha sonora de 'Barbie'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Barbie" nem estreou ainda, mas as cenas, os atores, o figurino e as músicas já estão fazendo sucesso. "What Was I Made For", de Billie Eilish, foi lançada nesta quinta-feira (13) e fará parte da trilha sonora do filme.

No videoclipe, a cantora aparece caracterizada com trajes antigos, organizando roupas de boneca em uma maleta da Barbie. Apesar de fugir do rosa, a produção já deve teletransportar o espectador para a atmosfera do filme.

Um spoiler do single já havia sido dado pela cantora. Na última segunda-feira (10), Billie compartilhou cenas do longa em que Barbie (Margort Robbie) e Ken (Ryan Gosling) conversam com lágrimas nos olhos e a canção toca ao fundo.

Além de Billie Eilish, Dua Lipa lançou "Dance The Night" e Nicki Minaj e Ice Spice lançaram "Barbie World", uma nova versão de "Barbie Girl", que também estarão no filme.

