Reese Witherspoon forçada a fazer cena de sexo contra a sua vontade

Reese Witherspoon revelou que foi obrigada a filmar uma cena de sexo com Mark Wahlberg no filme "Medo" (1996), mesmo após expressar que não queria.

"No roteiro não ficou claro que aquilo aconteceria, então acho que foi algo que o diretor [James Foley] decidiu por conta própria. Ele me perguntou no set se eu faria e eu disse que não", afirmou a atriz em uma entrevista à Harper's Bazaar.

A artista, que chegou a pedir um dublê para as cenas, acrescentou que não foi uma experiência agradável. "Eu não tinha controle. Não estou traumatizada ou algo assim, de forma alguma, mas aprendi uma lição", completou.

É importante ressaltar que na época Reese tinha 19 anos, enquanto Wahlberg tinha 25.

Após esse incidente, a atriz estabeleceu como objetivo criar sua própria produtora, a Hello Sunshine.

"Acho que essa é mais uma daquelas histórias que me fizeram querer ser uma agente de mudança e alguém que possa estar em uma posição de liderança para contar histórias a partir de uma perspectiva feminina, em vez do olhar masculino", enfatizou.

